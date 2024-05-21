В России появится 58 точек наблюдения многолетней мерзлоты

В России в рамках создания государственной системы мониторинга почв с отрицательной температурой в течение года появится 58 точек наблюдения многолетней мерзлоты.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова.

«Сеть охватит территорию залегания многолетней мерзлоты, которая занимает 2/3 территории нашего государства», — заявил Макаров.

В настоящее время уже работает 20 комплексов с датчиками температуры и влажности на разных глубинах.

Также в рамках программы построят кернохранилища, в которых будут храниться пробы мёрзлых грунтов для изучения в будущем.

Ранее сообщалось, что учёные Ямала начали следить за уровнем воды в озёрах в период весеннего таяния снега.