В России появится 58 точек наблюдения многолетней мерзлоты
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова.
«Сеть охватит территорию залегания многолетней мерзлоты, которая занимает 2/3 территории нашего государства», — заявил Макаров.
В настоящее время уже работает 20 комплексов с датчиками температуры и влажности на разных глубинах.
Также в рамках программы построят кернохранилища, в которых будут храниться пробы мёрзлых грунтов для изучения в будущем.
Ранее сообщалось, что учёные Ямала начали следить за уровнем воды в озёрах в период весеннего таяния снега.