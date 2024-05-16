Учёные Ямала начали следить за уровнем воды в озёрах в период весеннего таяния снега.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Сейчас геоэкологи проводят исследования по изменению уровня воды в Янтарном озере Надыма.

«Специалисты делают прогнозы при помощи данных о распределении снежного покрова по водосборной площади и запасах содержащейся в нём воды. Такие данные необходимы не только учёным, но и проектировщикам различных объектов инфраструктуры», — говорится в материале.

Также уточняется, что, судя по прогнозам, из-за таяния снега и увеличения уровня воды в Янтарном озере, сильных подтоплений не будет.

Ранее сообщалось, что для Ямала изготовят разборный мост для некрупных переправ.