Геоэкологи проводят исследования по изменению уровня воды в Янтарном озере Надыма
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1».
Сейчас геоэкологи проводят исследования по изменению уровня воды в Янтарном озере Надыма.
«Специалисты делают прогнозы при помощи данных о распределении снежного покрова по водосборной площади и запасах содержащейся в нём воды. Такие данные необходимы не только учёным, но и проектировщикам различных объектов инфраструктуры», — говорится в материале.
Также уточняется, что, судя по прогнозам, из-за таяния снега и увеличения уровня воды в Янтарном озере, сильных подтоплений не будет.
Ранее сообщалось, что для Ямала изготовят разборный мост для некрупных переправ.