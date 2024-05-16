RT в Telegram
Подпишись

Геоэкологи проводят исследования по изменению уровня воды в Янтарном озере Надыма

Короткая ссылка
Учёные Ямала начали следить за уровнем воды в озёрах в период весеннего таяния снега.
Геоэкологи проводят исследования по изменению уровня воды в Янтарном озере Надыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

Сейчас геоэкологи проводят исследования по изменению уровня воды в Янтарном озере Надыма.

«Специалисты делают прогнозы при помощи данных о распределении снежного покрова по водосборной площади и запасах содержащейся в нём воды. Такие данные необходимы не только учёным, но и проектировщикам различных объектов инфраструктуры», — говорится в материале.

Также уточняется, что, судя по прогнозам, из-за таяния снега и увеличения уровня воды в Янтарном озере, сильных подтоплений не будет.

Ранее сообщалось, что для Ямала изготовят разборный мост для некрупных переправ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить