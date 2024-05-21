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Врачи прокомментировали идею разрешить брать удалёнку в период сезонной аллергии

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Анастасия Белоусова
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT прокомментировала предложение депутатов разрешить россиянам работать удалённо в период сезонной аллергии.
Врачи прокомментировали идею разрешить брать удалёнку в период сезонной аллергии
  • Gettyimages.ru

Врач отметила, что людям с поллинозом рекомендуют не выходить на улицу и не гулять в парках.

«Если руководитель разрешает (работать в этот период удалённо. — RT) и есть такая возможность, то хорошо. Но сейчас огромное количество хороших препаратов, которые купируют поллиноз практически за два дня. Я всегда говорю: «Найдите своего врача». Каждый пациент, когда находит своего врача, и поллиноз переживает прекрасно», — подчеркнула Лапа.

Она добавила, что если человек не лечится и просто сидит дома, то «это не убирает аллергию».

«Основное в этой ситуации — питание. Это самое важное», — заметила она.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов подчеркнул, что «аллерген — это повод».

«А причина — испорченный иммунитет, недостаточность иммунитета. Удалёнка никак не повлияет на состояние. Надо найти причину и её лечить, и аллергия закончится», — считает врач.

Ранее в ГД предложили разрешить россиянам работать удалённо в период сезонной аллергии.

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