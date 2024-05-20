RT в Telegram
Подпишись

Врач Машкова назвала первые признаки меланомы

Короткая ссылка
Врач-дерматоонколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова рассказала, по каким первым признакам можно определить меланому.
Врач Машкова назвала первые признаки меланомы
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что это неравномерное распределение родинок, наличие цветных вкраплений, кровоточивость, увеличение размера, появление корочек.

«При изменении размеров, цвета, формы, краёв родинки необходимо обратиться к специалисту. Следует помнить, что большинство случаев данного вида онкологии можно предупредить с помощью самоконтроля и профилактики», — отметила Машкова.

По её словам, желательно защищать кожу одеждой, носить головные уборы и солнцезащитные очки, использовать солнцезащитные средства, избегать избыточного УФ-облучения, ограничивать пребывание на открытом солнце с 10:00 до 16:00.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить