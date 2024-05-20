Врач Машкова назвала первые признаки меланомы

Врач-дерматоонколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова рассказала, по каким первым признакам можно определить меланому.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что это неравномерное распределение родинок, наличие цветных вкраплений, кровоточивость, увеличение размера, появление корочек.

«При изменении размеров, цвета, формы, краёв родинки необходимо обратиться к специалисту. Следует помнить, что большинство случаев данного вида онкологии можно предупредить с помощью самоконтроля и профилактики», — отметила Машкова.

По её словам, желательно защищать кожу одеждой, носить головные уборы и солнцезащитные очки, использовать солнцезащитные средства, избегать избыточного УФ-облучения, ограничивать пребывание на открытом солнце с 10:00 до 16:00.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» рассказала, кто входит в группы риска по повышенному давлению.