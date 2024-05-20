Врач Бурнацкая рассказала, чем почечная боль отличается от боли в спине
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Боль в почках, которая локализуется в области спины, как правило начинает беспокоить после переохлаждения, а также при развитии ряда патологий, таких как пиелонефрит, мочекаменная болезнь и других, поделилась она в беседе с РИАМО.
Почки провоцируют ноющую или резкую постоянную боль, не зависящую от положения тела, отметила Бурнацкая.
У почечной боли есть отличительные признаки: повышенная температура, озноб, часто отёчность век и так далее.
По словам врача, при боли в поясничном отделе необходимо обратиться к участковому терапевту, который проведёт осмотр и назначит обследования, чтобы определить причину и направить к профильному специалисту.
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