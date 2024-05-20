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Врач Бурнацкая рассказала, чем почечная боль отличается от боли в спине

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Терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, что боль в позвоночнике легко спутать с почечной болью, реагировать на которую нужно безотлагательно.
Врач Бурнацкая рассказала, чем почечная боль отличается от боли в спине
  • Gettyimages.ru

Боль в почках, которая локализуется в области спины, как правило начинает беспокоить после переохлаждения, а также при развитии ряда патологий, таких как пиелонефрит, мочекаменная болезнь и других, поделилась она в беседе с РИАМО.

Почки провоцируют ноющую или резкую постоянную боль, не зависящую от положения тела, отметила Бурнацкая.

У почечной боли есть отличительные признаки: повышенная температура, озноб, часто отёчность век и так далее.

По словам врача, при боли в поясничном отделе необходимо обратиться к участковому терапевту, который проведёт осмотр и назначит обследования, чтобы определить причину и направить к профильному специалисту.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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