Врач Драпкина напомнила о важности здорового образа жизни

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина напомнила, что вести здоровый образ жизни очень важно.

«Отсутствие курения и потребления алкоголя, достаточная физическая активность, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г, низкое потребление соли снижают смертность от всех причин на 39%, от болезней системы кровообращения — на 36% и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых событий на 19%», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в других исследованиях говорится, что несоблюдение принципов здорового образа жизни повышает риск преждевременной смерти на 78%.

Ранее главный гериатр Москвы, замдиректора Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина дала рекомендации пенсионерам, которые остаются на лето в городе.