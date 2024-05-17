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Врач Драпкина напомнила о важности здорового образа жизни

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина напомнила, что вести здоровый образ жизни очень важно.
Врач Драпкина напомнила о важности здорового образа жизни
  • Gettyimages.ru

«Отсутствие курения и потребления алкоголя, достаточная физическая активность, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г, низкое потребление соли снижают смертность от всех причин на 39%, от болезней системы кровообращения — на 36% и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых событий на 19%», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в других исследованиях говорится, что несоблюдение принципов здорового образа жизни повышает риск преждевременной смерти на 78%.

Ранее главный гериатр Москвы, замдиректора Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина дала рекомендации пенсионерам, которые остаются на лето в городе.

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