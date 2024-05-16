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Гериатр Рунихина дала рекомендации пенсионерам, остающимся на лето в городе

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Главный гериатр Москвы, замдиректора Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина дала рекомендации пенсионерам, которые остаются на лето в городе.
Гериатр Рунихина дала рекомендации пенсионерам, остающимся на лето в городе
  • РИА Новости

«В такую комфортную погоду, когда на улице не скользко, максимум времени проводить на улице. В Москве для этого есть все возможности — прекрасные парки есть в каждом районе. А можно отправиться в музей, в который давно хотелось сходить, но всё как-то не было времени. Или съездить в другой район, где давно не были, выпить чашечку кофе на летней террасе», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам Рунихиной, она не раз замечала, что те, кто ценит лето, встречают осень более энергичными.

Ранее врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев рассказал, какие могут быть последствия снижения слуха в пожилом возрасте.

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