Врач Бережанский дал советы по выбору детских солнцезащитных очков
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что важный параметр — это коэффициент светопропускания, и для детей предпочтительнее варианты 3 или 4.
Как считает Бережанский, линзы солнцезащитных очков должны быть только пластиковыми и закрывать весь глаз. Очки должны сидеть плотно, но не быть слишком тесными. Цвет линз рекомендуется выбирать нейтральный.
У хороших солнцезащитных очков есть сертификат качества.
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