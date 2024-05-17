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Врач Бережанский дал советы по выбору детских солнцезащитных очков

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Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал, как выбрать детские солнцезащитные очки.
Врач Бережанский дал советы по выбору детских солнцезащитных очков
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что важный параметр — это коэффициент светопропускания, и для детей предпочтительнее варианты 3 или 4.

Как считает Бережанский, линзы солнцезащитных очков должны быть только пластиковыми и закрывать весь глаз. Очки должны сидеть плотно, но не быть слишком тесными. Цвет линз рекомендуется выбирать нейтральный.

У хороших солнцезащитных очков есть сертификат качества.

Ранее заслуженный врач России врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как организовать отдых детей в лагере.

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