Врач Бережанский дал советы по выбору детских солнцезащитных очков

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал, как выбрать детские солнцезащитные очки.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что важный параметр — это коэффициент светопропускания, и для детей предпочтительнее варианты 3 или 4.

Как считает Бережанский, линзы солнцезащитных очков должны быть только пластиковыми и закрывать весь глаз. Очки должны сидеть плотно, но не быть слишком тесными. Цвет линз рекомендуется выбирать нейтральный.

У хороших солнцезащитных очков есть сертификат качества.

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