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Кардиолог Корягина рассказала о поддержании здоровья весной

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Профессор медуниверситета, доктор медицинских наук кардиолог Наталья Корягина дала рекомендации, как правильно поддерживать здоровье весной.
Кардиолог Корягина рассказала о поддержании здоровья весной
  • Gettyimages.ru

«В весенний период люди чаще обычного страдают от авитаминоза, поэтому особенно важно составить меню в это время года так, чтобы организм получал полноценное питание», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметила специалист, необходимо разнообразно и сбалансированно питаться. Для этого следует включить в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц.

«В список покупок можно добавлять авокадо, ананас, апельсин, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, банан, гранат, киви, яблоко», — добавила Корягина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о последствиях стресса для здоровья сердца.

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