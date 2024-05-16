Кардиолог Корягина рассказала о поддержании здоровья весной
- Gettyimages.ru
«В весенний период люди чаще обычного страдают от авитаминоза, поэтому особенно важно составить меню в это время года так, чтобы организм получал полноценное питание», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.
Как отметила специалист, необходимо разнообразно и сбалансированно питаться. Для этого следует включить в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц.
«В список покупок можно добавлять авокадо, ананас, апельсин, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, банан, гранат, киви, яблоко», — добавила Корягина.
Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о последствиях стресса для здоровья сердца.