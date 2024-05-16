Кардиолог Корягина рассказала о поддержании здоровья весной

Профессор медуниверситета, доктор медицинских наук кардиолог Наталья Корягина дала рекомендации, как правильно поддерживать здоровье весной.

«В весенний период люди чаще обычного страдают от авитаминоза, поэтому особенно важно составить меню в это время года так, чтобы организм получал полноценное питание», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметила специалист, необходимо разнообразно и сбалансированно питаться. Для этого следует включить в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц.

«В список покупок можно добавлять авокадо, ананас, апельсин, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, банан, гранат, киви, яблоко», — добавила Корягина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о последствиях стресса для здоровья сердца.