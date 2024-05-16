RT в Telegram
Подпишись

Психолог Дербенёва назвала вредными игрушки с сильными свето-звуковыми эффектами

Короткая ссылка
Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва рассказала о вреде для детского здоровья игрушек с сильными световыми и звуковыми эффектами.
Психолог Дербенёва назвала вредными игрушки с сильными свето-звуковыми эффектами
  • Gettyimages.ru

«С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему, тем более детскую. Поэтому, если вы замечаете, что после игры с чем-то подобным ребёнок вдруг начинает проявлять агрессию, возможно, всё дело в игрушке», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, ребёнку следует покупать игрушку, соответствующую его возрасту. В том числе и потому, что в более сложных игрушках больше деталей маленького размера.

Также, по словам психолога, вред здоровью могут нанести и страшные игрушки — различные монстры и демоны.

«Такие игрушки пугают, показывают, что зло может быть привлекательным, и утверждают ложные ценности. Также они могут негативно сказываться на навыках коммуникации и эмпатии у детей», — заключила Дербенёва.

Ранее детский и семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что скрывается за плохим поведением ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить