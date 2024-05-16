Психолог Дербенёва назвала вредными игрушки с сильными свето-звуковыми эффектами

Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва рассказала о вреде для детского здоровья игрушек с сильными световыми и звуковыми эффектами.

«С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему, тем более детскую. Поэтому, если вы замечаете, что после игры с чем-то подобным ребёнок вдруг начинает проявлять агрессию, возможно, всё дело в игрушке», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, ребёнку следует покупать игрушку, соответствующую его возрасту. В том числе и потому, что в более сложных игрушках больше деталей маленького размера.

Также, по словам психолога, вред здоровью могут нанести и страшные игрушки — различные монстры и демоны.

«Такие игрушки пугают, показывают, что зло может быть привлекательным, и утверждают ложные ценности. Также они могут негативно сказываться на навыках коммуникации и эмпатии у детей», — заключила Дербенёва.

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