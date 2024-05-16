Иммунолог Крючков рассказал о лекарствах, после которых не стоит садиться за руль

Кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков рассказал о лекарствах, после употребления которых не стоит садиться за руль.

«Для начала стоит различать лекарственные препараты и запрещённые, наркотические вещества, на которые и нацелены тесты ГИБДД. Тесты выявляют алкоголь, опиаты и другие наркотические вещества. Обычно этих веществ в лекарственных препаратах либо нет совсем, либо незначительное количество», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, во втором случае это оговаривается особо.

Другое дело, отметил Крючков, что многие лекарства могут вызывать снижение концентрации внимания и скорости реакции, а также сонливость, головокружение, провоцировать тошноту, что ухудшает способность управлять автомобилем и механизмами.

«Есть также препараты и медицинские изделия с содержанием этилового спирта. Предположим, вы брызнули в больное горло спрей, где в составе есть этиловый спирт. И тут же вас остановил сотрудник ГИБДД, попросив «подуть в трубочку». При таком раскладе тест может дать ложноположительный результат. Но через час-два — скорее всего, нет», — сообщил эксперт.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал о влиянии лекарственных препаратов на состояние водителя за рулём.