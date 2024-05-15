RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Васильев рассказал о последствиях приёма лекарств за рулём

Короткая ссылка
Автоэксперт Егор Васильев рассказал о влиянии лекарственных препаратов на состояние водителя за рулём.
Автоэксперт Васильев рассказал о последствиях приёма лекарств за рулём
  • Gettyimages.ru

Употребление некоторых лекарственных препаратов за рулём автомобиля, в том числе препаратов от простуды, аллергии и обезболивающих, может привести к нежелательным последствиям, заявил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

«Находясь за рулём автомобиля, человек должен быть в состоянии им управлять и реагировать на возникающие проблемы. Поэтому любые медикаменты, которые приводят к снижению реакции и к ухудшению способности человека трезво оценивать ситуацию вокруг себя, противопоказаны», — сказал Васильев.

По словам эксперта, также на состояние водителя существенно влияет его общее физическое состояние.

«Если мы говорим о профессиональных водителях, то у них чётко регламентировано время труда и отдыха. На водителей легковых автомобилей это не распространяется», — заключил Васильев.

Ранее технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов дал рекомендации по подготовке машины к летнему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить