Автоэксперт Васильев рассказал о последствиях приёма лекарств за рулём

Автоэксперт Егор Васильев рассказал о влиянии лекарственных препаратов на состояние водителя за рулём.

Употребление некоторых лекарственных препаратов за рулём автомобиля, в том числе препаратов от простуды, аллергии и обезболивающих, может привести к нежелательным последствиям, заявил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

«Находясь за рулём автомобиля, человек должен быть в состоянии им управлять и реагировать на возникающие проблемы. Поэтому любые медикаменты, которые приводят к снижению реакции и к ухудшению способности человека трезво оценивать ситуацию вокруг себя, противопоказаны», — сказал Васильев.

По словам эксперта, также на состояние водителя существенно влияет его общее физическое состояние.

«Если мы говорим о профессиональных водителях, то у них чётко регламентировано время труда и отдыха. На водителей легковых автомобилей это не распространяется», — заключил Васильев.

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