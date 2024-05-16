Физиолог Созыкин: пища с добавками и газировка могут спровоцировать отёки
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Это, прежде всего, продукты, с повышенным содержанием соли, а также те, в составе которых есть пищевые добавки, консерванты и усилители вкуса (в них также есть натрий), объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».
Это колбасы, сосиски, сыры, сухарики, мясные и рыбные консервы, соусы, чипсы, снеки и т. п., уточнила Созыкин.
Кроме того, по его словам, отёки могут вызвать углеводсодержащие продукты, такие как сухофрукты, печенье, торты, пирожные и сдобная выпечка.
Физиолог также напомнил, что появлению отёков может способствовать употребление газированных напитков и алкоголя.
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