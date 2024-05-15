Подмосковные медики дали советы по составлению аптечки для дачника

В Химкинской областной больнице рассказали, что должно быть в аптечке у дачника.

Об этом сообщает «Радио 1».

В частности, рекомендуется взять антисептические растворы, например перекись водорода, раствор йода, стерильный бинт, вату, жгут, обезболивающие и антигистаминные препараты.

Кроме того, стоит взять с собой глазные капли, репелленты от комаров и клещей.

«Также не забывайте брать с собой все лекарства, которые пьёте на постоянной основе, проследите, чтобы был достаточный запас питьевой воды, и держите телефон заряженным, чтобы в экстренном случае вызвать скорую помощь», — отметили специалисты.

Ранее врач-терапевт Анастасия Стольная рассказала в беседе с RT, как собрать аптечку при выезде на природу.