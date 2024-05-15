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Юрист Южалин рассказал об особенностях оформления отпуска за свой счёт

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Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, какие существуют особенности оформления отпуска за свой счёт.
Юрист Южалин рассказал об особенностях оформления отпуска за свой счёт
  • РИА Новости

«Отпуск без сохранения заработной платы, или отпуск за свой счёт, — это отпуск, который в соответствии с законом предоставляется работнику по его просьбе. Название отпуска говорит само за себя: в период такого отпуска за работником не сохраняется заработная плата», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, в данном случае необходимо обратиться с письменным заявлением к работодателю в произвольной форме. Сроки отпуска без сохранения зарплаты определяются работником и работодателем.

«По общему правилу (ст. 128 Трудового кодекса РФ), такой отпуск предоставляется по договорённости между работником и работодателем. Это означает, что теоретически работодатель может и отказать работнику в предоставлении такого отпуска, если отсутствие работника может негативно сказаться на рабочем процессе», — пояснил Южалин.

По его словам, есть определённые категории работников, которым не могут отказать в таком отпуске. Среди них — любые сотрудники при рождении ребёнка, регистрации брака или смерти близких родственников.

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