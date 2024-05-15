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Онкоскрининг в Подмосковье с начала года сделали более 26 тысяч жителей

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В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о более 26 тыс. жителях региона, которые прошли онкоскрининг с начала 2024 года.
Онкоскрининг в Подмосковье с начала года сделали более 26 тысяч жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье», — сказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Он также отметил, что проведённые исследования выявили более 7 тыс. отклонений, в том числе 322 подтверждённых онкозаболевания.

Ранее сообщалось, что показатель ранней диагностики онкозаболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе вырос на 10% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

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