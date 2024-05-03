Показатель ранней диагностики онкозаболеваний в ЯНАО вырос на 10%

Показатель ранней диагностики онкозаболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе вырос на 10% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В I квартале этого года медики выявили 366 случаев первичных онкологических заболеваний, из них 232 диагностированы на первой стадии, 21 — на нулевой стадии... Таких результатов удалось достичь за счёт активного проведения в округе профилактических осмотров, диспансеризации и онкоскринингов», — отмечается в сообщении.

Как заявил онколог Муравленковской городской больницы Максим Пасечников, ранняя диагностика имеет большое значение.

Ранее сообщалось, что в больницы Московской области закупят более 200 электрохирургических приборов.