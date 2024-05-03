Показатель ранней диагностики онкозаболеваний в ЯНАО вырос на 10%
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«В I квартале этого года медики выявили 366 случаев первичных онкологических заболеваний, из них 232 диагностированы на первой стадии, 21 — на нулевой стадии... Таких результатов удалось достичь за счёт активного проведения в округе профилактических осмотров, диспансеризации и онкоскринингов», — отмечается в сообщении.
Как заявил онколог Муравленковской городской больницы Максим Пасечников, ранняя диагностика имеет большое значение.
Ранее сообщалось, что в больницы Московской области закупят более 200 электрохирургических приборов.