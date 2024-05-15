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Хирург Аль-Юсеф рассказал о причинах ишемического инсульта

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Член Российского и Европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург РНЦХ им. Петровского Надим Аль-Юсеф рассказал о причинах ишемического инсульта.
Хирург Аль-Юсеф рассказал о причинах ишемического инсульта
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«В основном это артроскопическое поражение сонных артерий. Внутренняя сонная артерия, которая питает полушария головного мозга, там волости бифуркации, зона турбулентности потоков крови, и вот в этом месте образуются атеросклеротические бляшки», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, закупоривание сосуда на 30 — 40% считается в пределах нормы. Также достаточно простого наблюдения при 60%.

«Если сама бляшка увеличивается до 75 — 80%, то есть остаётся 20% просвета, который питает головной мозг — это тоже может привести к ишемическому инсульту», — заключил врач.

Ранее заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Елена Сурская назвала различия причин инсульта у мужчин и женщин.

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