Врач Сурская рассказала о различиях причин инсульта у мужчин и женщин

Заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Елена Сурская назвала различия причин инсульта у мужчин и женщин.

«У женщин причиной инсульта может стать приём контрацептивных гормональных препаратов, они повышают риски образования тромбов в сосудах и, соответственно, риск возникновения инсульта», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, общими для мужчин и женщин факторами развития инсульта являются болезни сердца, проблемы с сосудами, сахарный диабет, пагубные привычки, лишний вес, сидячий образ жизни.

Также, по словам невролога, для женщин в возрасте 20—45 лет характерен мигренозный инсульт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.