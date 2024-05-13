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Врач Сурская рассказала о различиях причин инсульта у мужчин и женщин

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Заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Елена Сурская назвала различия причин инсульта у мужчин и женщин.
Врач Сурская рассказала о различиях причин инсульта у мужчин и женщин
  • Gettyimages.ru

«У женщин причиной инсульта может стать приём контрацептивных гормональных препаратов, они повышают риски образования тромбов в сосудах и, соответственно, риск возникновения инсульта», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, общими для мужчин и женщин факторами развития инсульта являются болезни сердца, проблемы с сосудами, сахарный диабет, пагубные привычки, лишний вес, сидячий образ жизни.

Также, по словам невролога, для женщин в возрасте 20—45 лет характерен мигренозный инсульт.

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