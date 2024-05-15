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Врач Близнюк рассказала об особенностях перелётов для беременных

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Елена Близнюк рассказала об особенностях путешествий самолётом для беременных.
Врач Близнюк рассказала об особенностях перелётов для беременных
  • Gettyimages.ru

«Беременным противопоказаны перелёты, если у них обострение любых хронических заболеваний, проблемы формирования плаценты, нефропатии, угроза прерывания беременности, тромбоз глубоких вен нижних конечностей», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, благоприятными для авиаперелётов считается период 14—28 недель беременности, когда гормональные колебания уже завершились, а живот имеет небольшие размеры.

«Существуют ограничения к перелётам, связанные со сроками беременности: при одноплодной беременности полёты разрешены до конца 36-й недели; при многоплодной беременности полёты разрешены до конца 32-й недели», — сказала Близнюк.

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