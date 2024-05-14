Академик РАО Васильева заявила о важности режима дня для школьников

Президент Российской академии образования академик РАО Ольга Васильева заявила о важности режима дня для школьников.

В беседе с ОТР эксперт отметила, что если ребёнок поздно ложится спать, то встать рано ему будет трудно, и он уже с утра будет усталым и сонным.

Как считает Васильева, в режиме дня детей часто отсутствуют физические нагрузки, многие школьники страдают гиподинамией.

По словам эксперта, «дворовая культура» исчезла, и дети предпочитают реальному миру виртуальный.

Ранее психолог Ирина Амбарцумян рекомендовала не нервировать ребёнка при подготовке к ЕГЭ.