Академик РАО Васильева заявила о важности режима дня для школьников
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В беседе с ОТР эксперт отметила, что если ребёнок поздно ложится спать, то встать рано ему будет трудно, и он уже с утра будет усталым и сонным.
Как считает Васильева, в режиме дня детей часто отсутствуют физические нагрузки, многие школьники страдают гиподинамией.
По словам эксперта, «дворовая культура» исчезла, и дети предпочитают реальному миру виртуальный.
Ранее психолог Ирина Амбарцумян рекомендовала не нервировать ребёнка при подготовке к ЕГЭ.