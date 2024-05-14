Психолог Амбарцумян посоветовала не нервировать детей при подготовке к ЕГЭ

Психолог Ирина Амбарцумян рекомендовала не нервировать ребёнка при подготовке к ЕГЭ.

«Если на плечах ребёнка лежит ответственность за саму сдачу экзамена, то на взрослых лежит ответственность за сохранение в семье адекватного общего фона и настроения», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «СвоёТВ».

Как отметила специалист, экзамены — сложная часть в жизни выпускников, но в обществе уделяется чрезмерное внимание этому этапу жизни.

Нередко взрослые вгоняют ребёнка в ещё больший стресс.

«Сейчас абсолютно неподходящее время, чтобы повышать общий уровень тревоги репликами по типу «Это единственный шанс», «Не опозорь семью», «Не сдашь — пойдёшь работать грузчиком/дворником». Это ничем не поможет, а лишь добавит ещё больше паники», — заключила психолог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.