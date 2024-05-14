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Врач Мясников рассказал о последствиях сидячей работы

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников рассказал, какие могут быть последствия сидячей работы.
Врач Мясников рассказал о последствиях сидячей работы
  • Gettyimages.ru

«Во многих офисах сотрудников специально лишают стульев, делают им специальные стоячие столы, потому что сидеть вредно», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, у офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли.

Как отметил Мясников, это можно нивелировать с помощью физкультуры. Сидеть за столом на протяжении многих часов вредно, поэтому каждые 40—45 минут желательно прогуливаться или делать комплекс упражнений.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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