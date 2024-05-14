Врач Мясников рассказал о последствиях сидячей работы

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников рассказал, какие могут быть последствия сидячей работы.

«Во многих офисах сотрудников специально лишают стульев, делают им специальные стоячие столы, потому что сидеть вредно», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, у офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли.

Как отметил Мясников, это можно нивелировать с помощью физкультуры. Сидеть за столом на протяжении многих часов вредно, поэтому каждые 40—45 минут желательно прогуливаться или делать комплекс упражнений.

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