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Метеочувствительным людям посоветовали больше гулять на свежем воздухе

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Специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации метеочувствительным людям.
Метеочувствительным людям посоветовали больше гулять на свежем воздухе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«Несмотря на постоянно проводимые исследования влияния метеоусловий и изменения магнитного поля на организм человека, доказательная медицина не любит слово «метеочувствительность». Такой болезни официально не существует», — заявили медики.

Тем не менее есть люди, которые реагируют на изменения в погоде.

«Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать лёгкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться», — отметили специалисты.

Также рекомендуется больше гулять на свежем воздухе и проветривать помещения.

Ранее врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова рассказала, что при проблемах с кожей следует исключить из рациона ряд продуктов.

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