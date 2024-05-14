Врач Джутова: при проблемах с кожей следует исключить шоколад и цитрусовые

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова рассказала, что при проблемах с кожей следует исключить из рациона ряд продуктов.

Прежде всего, необходимо отказаться от шоколада из-за высокого содержания в нём сахара и жиров, поделился она в разговоре с РИАМО.

«Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые вследствие высокого содержания витамина С также могут стать причиной аллергических реакций с кожными проявлениями», — отметила диетолог.

В ряд запрещённых продуктов также входят чипсы, фритюр, жареная пища, поскольку она способствуют образованию акне.

Кроме того, не желателен алкоголь, так как он обезвоживает кожу, что может усугубить воспаление, добавила Джутова.

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