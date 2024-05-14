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Врач Джутова: при проблемах с кожей следует исключить шоколад и цитрусовые

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Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова рассказала, что при проблемах с кожей следует исключить из рациона ряд продуктов.
Врач Джутова: при проблемах с кожей следует исключить шоколад и цитрусовые
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, необходимо отказаться от шоколада из-за высокого содержания в нём сахара и жиров, поделился она в разговоре с РИАМО.

«Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые вследствие высокого содержания витамина С также могут стать причиной аллергических реакций с кожными проявлениями», — отметила диетолог.

В ряд запрещённых продуктов также входят чипсы, фритюр, жареная пища, поскольку она способствуют образованию акне.

Кроме того, не желателен алкоголь, так как он обезвоживает кожу, что может усугубить воспаление, добавила Джутова.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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