Сомнолог Царёва назвала дневной сон «вынужденной мерой»

Врач сомнолог-невролог Елена Царёва выразила мнение, что дневной сон — это «вынужденная мера».

«Специально спать, чтобы было полезнее, — нет. Скорее это вынужденная мера, когда не хватает сна, либо человек по ночам работает, а спит урывками, либо днём. Всё-таки это ненормальная ситуация для взрослого человека, и, как правило, говорит о том, что что-то со сном не так: либо режим не тот, либо график работы не тот, либо качество и длительность сна страдают, — где-то что-то сломалось. Либо у человека депрессия», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно задуматься, не является ли дневной сон признаком инсулинорезистентности.

Как отметила Царёва, для борьбы с сонливостью можно смотреть на яркие экраны с белым и голубым цветом, а от энергетических напитков стоит отказаться.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.