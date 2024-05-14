Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК заняться дальнейшим расследованием уголовного дела утонувшего автобуса в Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства... принял решение о передаче дела в производство следователей центрального аппарата СК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с пассажирами в Мойку.

Также суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля. Водитель раскаялся и признал свою вину в суде.