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Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК заняться дальнейшим расследованием уголовного дела утонувшего автобуса в Петербурге.
Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства... принял решение о передаче дела в производство следователей центрального аппарата СК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с пассажирами в Мойку.

Также суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля. Водитель раскаялся и признал свою вину в суде.

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