Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства... принял решение о передаче дела в производство следователей центрального аппарата СК России», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с пассажирами в Мойку.
Также суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля. Водитель раскаялся и признал свою вину в суде.