СК возбудил дело против главы компании — владельца упавшего в Мойку автобуса

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело против генерального директора компании, автобус которой ранее упал в реку Мойку в Петербурге.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Такси», подозреваемого в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц», — отмечается в заявлении.

Следствие установило, что гендиректор был фиктивный и руководить компанией на самом деле не собирался.

Он был внесён в ЕГРЮЛ как глава компании за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме около 13 тыс. рублей. После подачи документов в реестр он в деятельности фирмы участия не принимал.

Ранее в Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с пассажирами в Мойку.

Также суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля. Водитель раскаялся и признал свою вину в суде.