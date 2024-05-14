СК возбудил дело против главы компании — владельца упавшего в Мойку автобуса
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Такси», подозреваемого в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц», — отмечается в заявлении.
Следствие установило, что гендиректор был фиктивный и руководить компанией на самом деле не собирался.
Он был внесён в ЕГРЮЛ как глава компании за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме около 13 тыс. рублей. После подачи документов в реестр он в деятельности фирмы участия не принимал.
Ранее в Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с пассажирами в Мойку.
Также суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля. Водитель раскаялся и признал свою вину в суде.