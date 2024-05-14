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Опрос показал, что на майские праздники на шашлыки съездили лишь 10% россиян

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Лишь 10% принявших участие в новом опросе россиян съездили на пикник или шашлыки в период майских праздников. Большинство респондентов отдыхали дома или работали.
Опрос показал, что на майские праздники на шашлыки съездили лишь 10% россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое аналитиками ИЖК СОЮЗ (Группа Родина).

Выспаться и провести время дома предпочли почти 37% опрошенных, 15% работали, чуть более 13% занимались спортом.

Ещё порядка 13% респондентов уезжали на дачу, а 12% путешествовали.

Респонденты также объяснили, почему отказались от пикника на природе. Помимо холодной погоды, часть опрошенных отметила отсутствие соответствующей инфраструктуры для его организации, мусор, а также наличие насекомых.

Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал, что за нарушение правил при разведении костров на природе предусмотрены штрафы от 15 тыс. до 60 тыс. рублей.

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