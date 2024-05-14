Опрос показал, что на майские праздники на шашлыки съездили лишь 10% россиян
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое аналитиками ИЖК СОЮЗ (Группа Родина).
Выспаться и провести время дома предпочли почти 37% опрошенных, 15% работали, чуть более 13% занимались спортом.
Ещё порядка 13% респондентов уезжали на дачу, а 12% путешествовали.
Респонденты также объяснили, почему отказались от пикника на природе. Помимо холодной погоды, часть опрошенных отметила отсутствие соответствующей инфраструктуры для его организации, мусор, а также наличие насекомых.
Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал, что за нарушение правил при разведении костров на природе предусмотрены штрафы от 15 тыс. до 60 тыс. рублей.