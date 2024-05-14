Госдума утвердила Михаила Мурашко на пост главы Минздрава России

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мурашко на пост главы Минздрава России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить и. о. министра здравоохранения Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, а Максима Решетникова — на должность министра экономического развития.