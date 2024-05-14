Психолог Карась посоветовала не пить кофе перед экзаменом

Семейный психолог и преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Инна Карась рекомендовала не пить кофе и другие энергетики перед экзаменом.

«Первое, что поможет снизить стресс, — это хорошая предварительная подготовка, понимание и изучение необходимого к тесту материала — и, конечно, не в ночь перед экзаменом», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, перевозбуждение помешает сконцентрироваться на проверке знаний.

Психолог посоветовала изучить и использовать технику диафрагмальнго дыхания, в котором активно участвует диафрагма. Это упражнение улучшает кровообращение и успокаивает нервную систему.

«Вторая техника — лёгкая задержка дыхания в пропорциях 1:1:1. Вдох, задержка, выдох. Вдох, задержка, выдох и так далее», — сказала психолог.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Павел Банников выразил мнение, что семь-восемь часов — это оптимальная продолжительность сна для выпускников.