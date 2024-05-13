Покинувший пост секретаря Совбеза Патрушев поблагодарил коллег за работу
- РИА Новости
«Николай Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совета безопасности России за совместную работу и отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.
13 мая сайт Совета безопасности России обновил данные о руководстве органа, теперь на официальном сайте указано, что его возглавляет Сергей Шойгу, ранее освобождённый с поста министра обороны.
Шойгу уже принял участие в оперативном совещании с президентом.
В Кремле заявили, что сообщат позднее о том, чем будет заниматься Николай Патрушев.