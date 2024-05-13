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Путин начал совещание с членами Совбеза при участии нового секретаря СБ Шойгу

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Президент Владимир Путин начал оперативное совещание с членами Совета безопасности России, в нём также принял участие новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Путин начал совещание с членами Совбеза при участии нового секретаря СБ Шойгу
  • РИА Новости

13 мая сайт Совета безопасности России обновил данные о руководстве органа, теперь на официальном сайте указано, что его возглавляет Сергей Шойгу, ранее освобождённый с поста министра обороны.

Президент 12 мая назначил Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

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