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Врач Машкова: утренняя слабость может быть связана с эндокринными нарушениями

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Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова рассказала, что сахарный диабет (СД) и другие эндокринные заболевания могут быть причиной чувства слабости по утрам.
Врач Машкова: утренняя слабость может быть связана с эндокринными нарушениями
  • Gettyimages.ru

Частыми жалобами при СД и 1-го, и 2-го типов являются повышенная утомляемость, сонливость, снижение работоспособности, сухость во рту, жажда и др., поделилась врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Есть и другое эндокринное заболевание, которое сопровождается усталостью по утрам, в том числе первичный гипотиреоз, отметила Машкова.

Кроме того, по её словам, слабость по утрам характерна для анемии, которая зачастую вызвана дефицитом в организме железа и витамина В12, а также другими заболеваниями, такими, например, как язвенная болезнь желудка или почечная недостаточность.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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