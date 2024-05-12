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Мурашко: более 430 психологов и психотерапевтов оказывают помощь участникам СВО

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Более 430 психологов и психотерапевтов оказывают помощь участникам специальной военной операции.
Мурашко: более 430 психологов и психотерапевтов оказывают помощь участникам СВО
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Психолого-психотерапевтическую помощь участникам специальной военной операции оказывают уже более 430 медицинских психологов и врачей-психотерапевтов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники СВО являются героями и перед ними преклоняется вся страна.

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