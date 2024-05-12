Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования близким погибших при обстреле Белгорода.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым готов оказать всю необходимую помощь», — заявил он.

Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.

Следственный комитет России будет расследовать массированный обстрел.