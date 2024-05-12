СК России расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Следственный комитет России будет расследовать массированный обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны украинских войск.

«По сообщению органов исполнительной власти, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВФУ. По предварительным данным, погибла мирная жительница, 28 взрослых и один ребёнок получили осколочные ранения различных частей тела», — сообщает ведомство.

Также в Донецке получили ранения 12-летняя ученица одной из школ и мужчина, а в Новотроицком в ДНР в результате подрыва автомобиля «на взрывоопасном предмете» погибли двое мужчин и ранена женщина.

Днём 12 мая экстренные службы сообщили, что подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.