RT в Telegram
Подпишись

Володин: Госдума пригласила бизнесменов к обсуждению состава нового кабмина

Короткая ссылка
Госдума приглашает бизнесменов и руководителей профсоюзов к обсуждению нового состава российского кабмина, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Володин: Госдума пригласила бизнесменов к обсуждению состава нового кабмина
  • globallookpress.com

«Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — приводит его слова URA.RU.

По словам Володина, Думе потребуется не менее шести часов на обсуждение кандидатур в правительство.

Он допустил острые дискуссии при обсуждении кандидатов в состав кабмина.

Известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства «по веским основаниям».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить