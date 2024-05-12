Володин: Госдума пригласила бизнесменов к обсуждению состава нового кабмина

Госдума приглашает бизнесменов и руководителей профсоюзов к обсуждению нового состава российского кабмина, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

«Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — приводит его слова URA.RU.

По словам Володина, Думе потребуется не менее шести часов на обсуждение кандидатур в правительство.

Он допустил острые дискуссии при обсуждении кандидатов в состав кабмина.

Известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства «по веским основаниям».