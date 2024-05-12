Володин: Госдума пригласила бизнесменов к обсуждению состава нового кабмина
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«Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — приводит его слова URA.RU.
По словам Володина, Думе потребуется не менее шести часов на обсуждение кандидатур в правительство.
Он допустил острые дискуссии при обсуждении кандидатов в состав кабмина.
Известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства «по веским основаниям».