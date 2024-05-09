Терапевт Романенко рассказала о способах справиться с сонливостью за рулём

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, как справиться с сонливостью за рулём.

«Справиться с усталостью и проснуться помогает обычная вода, которая может быть немного прохладной, а также чай или кофе. И в чае, и в кофе содержится кофеин, который обладает стимулирующим, антигипоксантным действием на центральную нервную систему», — заявила она в беседе с Радио Sputnik.

По её словам, жидкость позволяет поддержать водный баланс и способствует активизации обменных процессов.

«Можно также подсластить чай или кофе, потому что сахар послужит дополнительным источником энергии для вашего уставшего мозга, хотя бы ненадолго», — посоветовала Романенко.

Как отметила эксперт, хорошо помогает и горький шоколад. Также подходят фрукты, поскольку они содержат и глюкозу, и фруктозу.

Лучшим способом взбодриться Романенко назвала остановку в безопасном месте, чтобы поспать 10—15 минут.

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