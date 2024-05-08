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В Москве начала работу межрегиональная ярмарка

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В Москве в Лосиноостровском районе начала работу новая межрегиональная ярмарка.
В Москве начала работу межрегиональная ярмарка
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«На прилавках представлены продукты для повседневного рациона и национальные деликатесы, которые сложно найти в обычных магазинах. Это свежие овощи и фрукты, зелень, авторские сыры, мясо, рыба, морепродукты, мёд с частных пасек и разнообразное варенье. Каждая партия товаров проходит проверку Комитета ветеринарии города Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 71-й всесезонный павильон, где можно купить качественные фермерские продукты, которые привозят из Белгородской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Тамбовской, Тверской, Магаданской, Мурманской областей, Республики Башкортостан, Якутии, Камчатского края и других регионов.

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