В Петербурге рассказали о вакансиях для инвалидов
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.
Работодатели за период с января по апрель 2024 года предложили более 9,3 тыс. вакансий, что на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На втором месте оказалась Ленинградская область, сообщает Петербург2.
С начала года в регионе разместили более 1 тыс. вакансий для людей с инвалидностью.
Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии.