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В Петербурге рассказали о вакансиях для инвалидов

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Согласно новому исследованию, Санкт-Петербург стал лидером по числу вакансий для соискателей с инвалидностью среди регионов Северо-Западного федерального округа.
В Петербурге рассказали о вакансиях для инвалидов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

Работодатели за период с января по апрель 2024 года предложили более 9,3 тыс. вакансий, что на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

На втором месте оказалась Ленинградская область, сообщает Петербург2.

С начала года в регионе разместили более 1 тыс. вакансий для людей с инвалидностью.

Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии.

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