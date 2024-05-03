Специалист Тарасов назвал промышленность перспективным направлением на рынке труда

Директор службы занятости населения Москвы и руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов заявил, что одно из самых перспективных направлений на рынке — промышленность. Для начала карьеры в этом направлении можно пройти краткосрочную программу обучения.

«Сейчас можно пройти короткие программы обучения — от выбора образовательной программы до начала работы проходит около трёх с половиной месяцев. Даже при отсутствии релевантного опыта в прошлом можно сразу начать получать довольно высокую зарплату в этом направлении», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, в зависимости от разряда и числа отработанных смен зарплата сварщика может достигать 200 тыс. рублей в месяц.

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