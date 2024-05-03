RT в Telegram
Подпишись

Специалист Тарасов назвал промышленность перспективным направлением на рынке труда

Короткая ссылка
Директор службы занятости населения Москвы и руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов заявил, что одно из самых перспективных направлений на рынке — промышленность. Для начала карьеры в этом направлении можно пройти краткосрочную программу обучения.
Специалист Тарасов назвал промышленность перспективным направлением на рынке труда
  • Gettyimages.ru

«Сейчас можно пройти короткие программы обучения — от выбора образовательной программы до начала работы проходит около трёх с половиной месяцев. Даже при отсутствии релевантного опыта в прошлом можно сразу начать получать довольно высокую зарплату в этом направлении», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, в зависимости от разряда и числа отработанных смен зарплата сварщика может достигать 200 тыс. рублей в месяц.

Ранее эксперт в области рынка труда Юлия Левина рассказала, какие сферы наиболее востребованы для трудоустройства летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить