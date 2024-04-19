Специалист Левина рассказала о востребованных сферах для трудоустройства летом

Эксперт в области рынка труда Юлия Левина рассказала, какие сферы наиболее востребованы для трудоустройства летом.

«В каждой отрасли есть своя сезонность. У кого-то зима более активная, у кого-то лето и так далее. Надо смотреть, где вы ищете работу, и от этого отталкиваться. Очень сильно активизируется отельно-ресторанная сфера, где нужно очень много персонала именно на лето. Эти вакансии помогают закрывать студенты», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, летом высока активность и в таких сферах, как сельское хозяйство, перерабатывающие отрасли, строительство.

Как считает Левина, остальным соискателям лучше дождаться осени.

«Самый активный сезон — вся осень до январских праздников и с февраля до марта — апреля. У нас люди любят отдыхать и жизнь замирает летом», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в России назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля.