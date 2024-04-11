В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля

Специалисты рынка труда в ходе исследования выяснили, что в апреле 2024 года в России было открыто более 200 тыс. вакансий с зарплатой от 500 тыс. рублей.

Из них почти 50 тыс. вакансий в сфере информационных технологий, почти 27 тыс. вакансий в финансовом секторе и более 23 тыс. вакансий в отрасли строительства и недвижимости, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса HeadHunter.

Больше всего позиций с самыми высокими зарплатами открыто в Москве (61 тыс.), Санкт-Петербурге (23 тыс.) и Московской области (12 тыс.).

В топ таких вакансий вошли генеральный директор салона красоты (от 900 тыс. рублей), коммерческий директор инжиниринговой компании (от 700 тыс. рублей), руководитель лидогенерации в IT-компании (от 650 тыс. рублей), директор по маркетингу в клинике (от 600 тыс. рублей).

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.