Врач Гринь рассказал, как не получить травму при работе в огороде

Руководитель Клиники реконструктивной хирургии конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Минздрава России Алексей Гринь рассказал, как избежать травм при работе в огороде.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что важно соблюдать технику безопасности, например надевать прочную обувь, перчатки и очки, тщательно организовывать рабочее место.

При переносе тяжестей желательно пользоваться тачкой. Лопату нужно выбирать по росту.

Кроме того, важно периодически отдыхать, чередовать копание с другой работой.

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