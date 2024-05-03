Врач Гринь рассказал, как не получить травму при работе в огороде
- Gettyimages.ru
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что важно соблюдать технику безопасности, например надевать прочную обувь, перчатки и очки, тщательно организовывать рабочее место.
При переносе тяжестей желательно пользоваться тачкой. Лопату нужно выбирать по росту.
Кроме того, важно периодически отдыхать, чередовать копание с другой работой.
Ранее опрошенные RT врачи рассказали, какие болезни могут обостряться после майских праздников.