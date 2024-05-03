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Врач Гринь рассказал, как не получить травму при работе в огороде

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Руководитель Клиники реконструктивной хирургии конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Минздрава России Алексей Гринь рассказал, как избежать травм при работе в огороде.
Врач Гринь рассказал, как не получить травму при работе в огороде
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что важно соблюдать технику безопасности, например надевать прочную обувь, перчатки и очки, тщательно организовывать рабочее место.

При переносе тяжестей желательно пользоваться тачкой. Лопату нужно выбирать по росту.

Кроме того, важно периодически отдыхать, чередовать копание с другой работой.

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