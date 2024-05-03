Психолог Кардиакос посоветовала постепенно возвращаться к работе после длинных выходных

Клинический психолог Анастасия Кардиакос посоветовала постепенно возвращаться к работе после продолжительных выходных.

«Первый лайфхак — втягиваться в работу с незавершённых дел, потому что психика намного трудней возвращается к чему-то совсем новому», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, не стоит пытаться сделать все дела в один день.

«Следующий момент — физиологический, то есть постараться перед рабочим днём не переедать вечером, не пить алкоголь и лечь спать пораньше», — сообщила Кардиакос.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.