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Профессор Драпкина назвала способы профилактики сердечно-сосудистых болезней

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Президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ), академик РАН, профессор Оксана Драпкина рассказала, как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Профессор Драпкина назвала способы профилактики сердечно-сосудистых болезней
  • Gettyimages.ru

«Бремя этих заболеваний можно существенно снизить за счёт реализации мер популяционной профилактики и формирования навыков и мотивации к здоровому образу жизни в сочетании с эффективной медицинской профилактикой, включающей диспансеризацию и диспансерное наблюдение пациентов с ХНИЗ (хроническими неинфекционными заболеваниями)», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила эксперт, для снижения рисков развития сердечно-сосудистых болезней нужно рационально питаться, в том числе употреблять ежедневно 300 г свежих овощей и фруктов.

Также рекомендуется увеличить физическую активность и отказаться от курения.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин рассказал, как некоторые болезни влияют на состояние иммунитета.

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