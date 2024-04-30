Эпидемиолог Полибин рассказал о влиянии ряда болезней на состояние иммунитета

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин рассказал, как некоторые болезни влияют на состояние иммунитета.

«Естественный иммунитет формируется после перенесённой инфекции, которая может протекать в тяжёлой форме», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, такие инфекции, как корь, ветряная оспа, грипп, способны угнетать иммунную систему, ослаблять защиту организма даже после выздоровления.

«Для многих серьёзных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, корь или дифтерия, единственным действенным методом профилактики является вакцинация, поскольку специфических лекарств, способных предотвратить эти заболевания, не существует», — добавил Полибин.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом kp.ru рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.