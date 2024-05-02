В нескольких свердловских школах появятся медицинские классы
- РИА Новости
Об этом, как сообщает URA.RU, рассказал глава региона Евгений Куйвашев.
Новые медицинские классы появятся в десяти школах, каждая получит около 9 млн рублей на оборудование классов и повышение квалификации педагогов.
«Проект «Медицинские классы в Свердловской области» является частью комплексной программы по обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами», — рассказали в Департаменте информационной политики региона.
В список школ, получивших субсидии на развитие профориентационных классов, вошли образовательные учреждения из Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Дегтярска, Березовского, Туринска, Карпинска, Кировграда и Качканара.
Ранее руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов дал рекомендации, как снизить эмоциональную неустойчивость и высокую тревожность во время экзаменов.