В нескольких свердловских школах появятся медицинские классы

В нескольких школах в Сверловской области появятся медицинские классы.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

Новые медицинские классы появятся в десяти школах, каждая получит около 9 млн рублей на оборудование классов и повышение квалификации педагогов.

«Проект «Медицинские классы в Свердловской области» является частью комплексной программы по обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами», — рассказали в Департаменте информационной политики региона.

В список школ, получивших субсидии на развитие профориентационных классов, вошли образовательные учреждения из Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Дегтярска, Березовского, Туринска, Карпинска, Кировграда и Качканара.

Ранее руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов дал рекомендации, как снизить эмоциональную неустойчивость и высокую тревожность во время экзаменов.