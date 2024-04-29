Неонатолог Беляева высказалась об особенностях питания кормящей матери
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«В настоящее время считается, что здоровой кормящей матери, если у её ребенка нет аллергии, нецелесообразно придерживаться какой-то диеты — питание должно быть разнообразным, полноценным. Общая его калорийность и содержание белка должны быть более высокими, чем у некормящих женщин», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, от некоторых продуктов кормящей матери желательно отказаться, к примеру от лука и чеснока.
Также рекомендуется ограничить употребление бобовых и капусты.
«Если наследственность в семье отягощена по аллергическим заболеваниям, кормящей маме лучше исключить потенциально нежелательные для ребёнка продукты», — добавила Беляева.
Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, что в силу особенностей иммунитета дети могут быть больше подвержены риску заболеваний, чем взрослые.