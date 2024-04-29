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Неонатолог Беляева высказалась об особенностях питания кормящей матери

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Ирина Беляева, доктор медицинских наук, профессор РАН, профессор кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, заведующая отделом преконцепционной, антенатальной и неонатальной медицины НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», рассказала об особенностях питания кормящей матери.
Неонатолог Беляева высказалась об особенностях питания кормящей матери
  • Gettyimages.ru
  • © MarkoNOVKOV

«В настоящее время считается, что здоровой кормящей матери, если у её ребенка нет аллергии, нецелесообразно придерживаться какой-то диеты — питание должно быть разнообразным, полноценным. Общая его калорийность и содержание белка должны быть более высокими, чем у некормящих женщин», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, от некоторых продуктов кормящей матери желательно отказаться, к примеру от лука и чеснока.

Также рекомендуется ограничить употребление бобовых и капусты.

«Если наследственность в семье отягощена по аллергическим заболеваниям, кормящей маме лучше исключить потенциально нежелательные для ребёнка продукты», — добавила Беляева.

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, что в силу особенностей иммунитета дети могут быть больше подвержены риску заболеваний, чем взрослые.

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